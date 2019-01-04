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Туристский поток в Саратовской области вырос вдвое за 5 лет

Общество

Внутренний туристский поток в Саратовской области составил 1 млн человек

Саратов, 4 января 2019, 12:59 — REGNUM  В 2018 году внутренний туристский поток в Саратовской области составил 1 млн человек. За последние 5 лет он увеличился почти в 2 раза, сообщает областной комитет по туризму.

В 2018 году впервые в регионе был создан комитет по туризму, сейчас идет работа над созданием Туристского информационного центра, в работу по развитию туризма активно включились муниципальные районы, некоммерческие организации, Торгово-промышленная палата области.

В списке рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, — шесть проектов: «Тропою Кудеяра», «Меловой карьер», «По следам предков», экотропа «Заповедный край», экомаршрут в Дьяковский лес, догтрекинг «В гости к хаски».

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Развитие внутреннего туризма
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