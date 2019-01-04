ЮНИСЕФ: необходимо выделить КНДР 19,5 млн долларов на гуманитарную помощь

Пхеньян, , 12:40 — REGNUM По оценкам Детского фонда Организации объединённых наций (ЮНИСЕФ), в 2019 году Северной Корее потребуется по меньшей мере 19,5 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи нуждающимся детям; ситуация быстро ухудшается из-за жестких санкций, введённых Советом Безопасности ООН в 2017 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По оценкам специалистов, 10,9 миллионов северокорейских граждан (45% населения страны) нуждаются в помощи, причём 2,6 миллиона из них — дети. Они страдают от хронического недоедания, нехватки жизненно необходимых веществ и лишены доступа к базовой медицинской помощи — например, не могут пройти вакцинацию или получить лекарства от гриппа. По оценкам экспертов ЮНИСЕФ, 9,8 млн долларов необходимо для обеспечения детей пищей и продуктами, 5,8 млн потребуется для поставки питьевой воды, а 3,9 млн нужны на закупку медикаментов.

В 2019 году ЮНИСЕФ планирует обеспечить 1,6 миллионов северокорейских детей в возрасте до пяти лет витаминами и основными продуктами питания, вылечить 890 тысяч от диареи и предоставить 223 тысячам человек доступ к питьевой воде. В 2018 году Организации удалось направить на гуманитарную помощь лишь 5,2 миллиона долларов из запрошенных 16,5 миллионов.