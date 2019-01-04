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Непал планирует запустить в космос собственные спутники

Общество

Первые запуски запланированы на середину мая 2019 года

Катманду, 4 января 2019, 12:36 — REGNUM  «Для запуска спутников «Птицы-3» правительство выделило 20 миллионов рупий (примерно 12,2 млн рублей)», — заявил журналистам начальник технического отдела Непальской Академии наук и технологий Непала Рабиндра Прасад Дхакал 2 января.

Эта сумма была выделена на одновременную разработку трех спутников.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, спутники будут осуществлять фотосъемку различных частей страны, а также распространять информацию о возможных климатических бедствиях.

Сообщается, что ученые академии, а также министр науки и технологий Непала отправятся в Японию перед запуском спутников.

В случае удачного запуска, стране не придется платить деньги за сбор информации с помощью спутников, принадлежащих другим странам.

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Зарубежная хроника
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