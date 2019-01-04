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В Непале 26 тыс. семей, пострадавших от землетрясения, получили субсидии

Общество

В то же время многие семьи до сих пор остаются без помощи

В Непале 26 тыс. семей, пострадавших от землетрясения, получили субсидии
Possible
Непалка

Катманду, 4 января 2019, 13:12 — REGNUM  Согласно сообщениям Национального управления реконструкции Непала, из 26 618 семей, подписавших соглашения на реконструкцию своих домов после землетрясения 25 797 семей получили первую часть государственной помощи.

В то время, как 18 318 семей получили вторую часть помощи, а 853 семьи получили третью, около тысячи семей до сих пор не получили государственных субсидий.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan times, около 40 000 домов было разрушено в результате землетрясения. Количество домов, которые получили незначительные повреждения составляет 11 600.

По словам главы Национального управления реконструкции Сомраджа Тималсины, 1300 из 1900 разрушенных школьных классов уже реконструированы.

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Зарубежная хроника
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