В Непале 26 тыс. семей, пострадавших от землетрясения, получили субсидии

Катманду, , 13:12 — REGNUM Согласно сообщениям Национального управления реконструкции Непала, из 26 618 семей, подписавших соглашения на реконструкцию своих домов после землетрясения 25 797 семей получили первую часть государственной помощи.

В то время, как 18 318 семей получили вторую часть помощи, а 853 семьи получили третью, около тысячи семей до сих пор не получили государственных субсидий.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan times, около 40 000 домов было разрушено в результате землетрясения. Количество домов, которые получили незначительные повреждения составляет 11 600.

По словам главы Национального управления реконструкции Сомраджа Тималсины, 1300 из 1900 разрушенных школьных классов уже реконструированы.