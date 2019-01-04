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В Пакистане борются с эпидемиями при помощи термосканеров в аэропортах

Общество

Термосканеры устанавливают во всех аэропортах страны для выявления заражённых

Исламабад, 4 января 2019, 19:34 — REGNUM  Министерство здравоохранения Пакистана объявило об установке термосканеров во всех аэропортах страны.

По сообщению пакистанского информационного агенства Dawn, министр здравоохранения Пакистана Амер Мехмуд Киани заявил, что правительство усиливает контроль за пассажирами, прибывающими в Пакистан, в целях предотвращения эпидемий. Все прибывшие с подозрением на эпидемию отравляются в карантин.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан подписал соглашение с КНР о предотвращении распространения эпидемий. В рамках соглашения термосканеры были установлены в аэропортах Исламабада, Пешавара, Лахора и Карачи.

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Зарубежная хроника
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