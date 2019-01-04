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Новогодние праздники в Чувашии — «без нарушений общественного порядка»

Общество

Всего на охрану общественного порядка было задействовано порядка тысячи сотрудников правоохранительных органов и общественников

Чебоксары, 4 января 2019, 12:11 — REGNUM  Новогодняя ночь в Чувашии прошла без нарушений общественного порядка. Об этом сообщает МВД по Чувашии. Всего на охрану общественного порядка и безопасность граждан было задействовано порядка тысячи сотрудников полиции, бойцов Росгвардии, народных дружинников и сотрудников частных охранных организаций.

Большой новогодний праздник состоялся в Чебоксарах: встретили новый год на Красной площади более 2 тыс. человек, сообщает мэрия столицы. Официально праздник на площади начали отмечать с 23:00, но собирались возле ёлки жители и гости города заранее — на концерт. Любители активного отдыха упражнялись на главном городском катке.

В полночь на большом светодиодном экране в прямом эфире прозвучало поздравление президента России Владимира Путина и под традиционный бой курантов все смогли загадать желания. А 01:00 в небе прогремел праздничный фейерверк.

После встречи Нового года уехать из центра Чебоксар можно было уехать на общественном транспорте: чебоксарские троллейбусы в ночь на 1 января работали до 03:00.

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