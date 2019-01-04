В Джаландхаре открылся Индийский научный конгресс

Джаландхар, Индия, , 13:37 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в церемонии открытия ежегодного индийского научного конгресса, который пройдет с 3 по 7 января 2019 года в штате Панджаб (Чандигарх) в городе Джаландхар. Основной темой форума станет «Будущая Индия — наука и технологии». В мероприятиях примут участие ведущие индийские специалисты и ученые.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», в рамках индийского научного конгресса состоится более 100 мероприятий и семинаров в области развития науки. В форуме также примут участие профессора из ведущих университетов США и Великобритании. Ученые обсудят различные проблемы, в том числе вопросы распространения научного знания и его популяризации в обществе.

Кроме того, на полях конгресса с 4 января 2019 года также стартует секция «Детский научный конгресс», в рамках которой будет выставлено более 150 детских научных проектов. Юным участникам будет предоставлена возможность встретиться и пообщаться с ведущими учеными страны, а также с лауреатами Нобелевской премии.