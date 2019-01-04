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Косовские студенты требуют от ЕС отмены визового режима

Общество

Студенты Приштинского университета заявили о намерении выступить с протестом в связи с сохранением визового режима между ЕС и Косово

Приштина, 4 января 2019, 12:31 — REGNUM  Студенты Приштинского университета в Косово сообщили о намерении выступить с протестами и потребовать от Евросоюза принятия решения об отмене визового режима для граждан Косово.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», студенты сообщают, что протесты будут проходить 10 января перед зданием Национальной библиотеки с 12:00.

Студенты заявляют, что протесты не связаны с деятельностью политических партий и студенческих организаций или религиозными убеждениями студентов. Они выступят с требованием «справедливости для этого многострадального, обманутого и разочарованного народа».

Студенты Приштинского университета призывают студентов других университетов, школьников и всех граждан в целом присоединиться к акции.

Напомним, 24 декабря 2018 года студенты философского факультета Приштинского университета организовали подобный протест перед представительством ЕС в Приштине и потребовали от ЕС отчета в связи с сохранением визового режима для косоваров.

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Зарубежная хроника
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