Косовские студенты требуют от ЕС отмены визового режима

Приштина, , 12:31 — REGNUM Студенты Приштинского университета в Косово сообщили о намерении выступить с протестами и потребовать от Евросоюза принятия решения об отмене визового режима для граждан Косово.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», студенты сообщают, что протесты будут проходить 10 января перед зданием Национальной библиотеки с 12:00.

Студенты заявляют, что протесты не связаны с деятельностью политических партий и студенческих организаций или религиозными убеждениями студентов. Они выступят с требованием «справедливости для этого многострадального, обманутого и разочарованного народа».

Студенты Приштинского университета призывают студентов других университетов, школьников и всех граждан в целом присоединиться к акции.

Напомним, 24 декабря 2018 года студенты философского факультета Приштинского университета организовали подобный протест перед представительством ЕС в Приштине и потребовали от ЕС отчета в связи с сохранением визового режима для косоваров.