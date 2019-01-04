Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чебоксарах установлены новые ограничивающие дорожные знаки. Как сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке дороги по ул. Базарная от пересечения с ул. И. Тукташа до пересечения с ул. Н. Смирнова установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Так, на прошлой неделе на пешеходном переходе в районе д. 27 по Президентскому бульвару перед пересечением с 30-й автодорогой и около д. 17а по Машиностроительному проезду перед пересечением с Кабельным проездом над проезжей частью установлены дублирующие дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», выполненные на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета на флуоресцентной пленке, обеспечивающие видимость как в дневное, так и в ночное время.

В ближайшее время на внутриквартальном проезде у д. 24 по ул. Гладкова на зимний период будут установлены знаки, ограничивающие стоянку.

На участке дороги по ул. Базарная от пересечения с ул. И. Тукташа до пересечения с ул. Н. Смирнова установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».