Пострадавший в Магнитогорске житель многоэтажки успешно прооперирован

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:22 — REGNUM Эвакуированный в Челябинск пострадавший при взрыве и обрушении подъезда многоэтажки в Магнитогорске мужчина успешно прооперирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Состояние мужчины остаётся стабильно тяжёлым, уточнили в минздраве. При этом одну из находящихся на лечении в больнице Магнитогорска женщин, также пострадавших при ЧП, могут выписать уже завтра, 5 января.

Рассказали в ведомстве и о состоянии младенца, который 1 января был извлечён из-под завалов и эвакуирован в Москву. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря произошло обрушение седьмого подъезда десятиэтажки. Госпитализированы были шесть человек. Из них один уже выписан.

Также из-под завалов были извлечены тела 39 погибших. 4 января начинаются их похороны. Все тела уже опознаны.