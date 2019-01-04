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Опасные сладости были обнаружены в детских подарках в Ростове-на-Дону

Общество

Роспотребнадзор провёл проверку нескольких торговых точек города

Ростов-на-Дону, 4 января 2019, 07:55 — REGNUM  Опасные для здоровья детей красители были обнаружены Роспотребнадзором в новогодних подарках в Ростове-на-Дону. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ведомства по Ростовской области.

Ряд нарушений был выявлен сотрудниками Роспотребнадзора при проведении внеплановой проверки предприятий, занимающихся организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, также оказанием услуг в сфере общественного питания, производства и реализации пищевых продуктов.

Нарушения были выявлены в проведении предприятиями производственного контроля за приёмом, хранением и реализацией пищевой продукции.

В частности, при проверке состава новогоднего подарка выяснилось, что многие сладости, содержащиеся в нём содержат красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на здоровье детей, в частности, на активность и внимание. При этом о содержании этих химических веществ на этикетке новогодних подарков указано не было.

Кроме того, не был обеспечен контроль за условиями хранения пищевой продукции: при хранении допускался температурно-влажностный режим со значительными превышениями установленного предела.

Сотрудниками Роспотребнадзора проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственность, в соответствии с КоАП юридических и должностных лиц, допустивших нарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке специалистами Росконтроля качества и безопасности солёной сёмги шести брендов. По результатам проверки продукция пяти брендов была занесена в «чёрный список» Росконтроля.

Читайте ранее в этом сюжете: Росконтроль проверил качество и безопасность слабосоленой семги

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