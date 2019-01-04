Пятница, 4 Января 2019 года
03:41:51 МСК

Момент убийства в Киеве сотрудника охраны Порошенко попал на видео

Общество

Инцидент произошел в элитном районе украинской столицы

Киев, 4 января 2019, 03:41 — REGNUM  Видеозапись, на которой отображен момент потасовки в центре Киева, в результате чего погиб сотрудник охраны украинского президента, опубликован ресурсом «Киев Оперативный» в Facebook.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/2487140698179268/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел вечером 2 января в элитном районе украинской столицы. Два человека вступили в перепалку, один ударил другого. Потерпевший упал, потерял сознание и в себя так и не пришел.

Оказалось, что жертва удара — сотрудник управления украинской госохраны 26-летний Василий Хмелюк, а ударивший его — украинский боксер Петр Очеретяный. После смерти Хмелюка начался розыск злоумышленника, 3 января вечером Очеретяный явился в полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Боксер убил сотрудника охраны Порошенко и сдался полиции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина сегодня: фантазии и реальность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить