Момент убийства в Киеве сотрудника охраны Порошенко попал на видео

Киев, , 03:41 — REGNUM Видеозапись, на которой отображен момент потасовки в центре Киева, в результате чего погиб сотрудник охраны украинского президента, опубликован ресурсом «Киев Оперативный» в Facebook.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/2487140698179268/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел вечером 2 января в элитном районе украинской столицы. Два человека вступили в перепалку, один ударил другого. Потерпевший упал, потерял сознание и в себя так и не пришел.

Оказалось, что жертва удара — сотрудник управления украинской госохраны 26-летний Василий Хмелюк, а ударивший его — украинский боксер Петр Очеретяный. После смерти Хмелюка начался розыск злоумышленника, 3 января вечером Очеретяный явился в полицию.

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