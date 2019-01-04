Боксер убил сотрудника охраны Порошенко и сдался полиции

Киев, , 01:49 — REGNUM Боксер Петр Очеретяный, напавший на сотрудника охраны украинского президента, явился в полицию, заявили в правоохранительных органах Киева, сообщает украинское издание «Вести».

Киевлянин Очеретяный явился в полицию 3 января примерно в 16:00 (время местное).

«С ним проводят первоочередные следственные действия», — сообщили в полиции.

Напомним, 3 января в интернете была опубликована видеозапись конфликта, случившегося поздно вечером 2 января в жилищном комплексе «Французский квартал» (Киев, Печерский район).

На Василия Хмелюка, сотрудника управления украинской госохраны, напал человек, ударивший его по голове. Это произошло в ходе словесной перепалки. В результате Хмелюк упал, а затем умер, не приходя в сознание.

Напавший на охранника, поняв, что тот без сознания, безуспешно пытался оказать ему помощь, затем скрылся. Он был объявлен в розыск. Очеретяный — боксер — тяжеловес, более десяти лет представляющий лигу украинского профессионального бокса.