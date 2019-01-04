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После обрушения стены здания в Новочеркасске начата проверка СКР

Общество

Площадь обрушения составила порядка 60 кв. м

Новочеркасск, Ростовская область, 4 января 2019, 00:54 — REGNUM  Доследственная проверка начата после обрушения стены четырехэтажного здания в городе Новочеркасске (Ростовская область), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«С целью установления причин обрушения будет назначена и проведена строительная экспертиза», — сообщили в СКР.

Напомним, обрушение части стены в здании на улице Буденновской Новочеркасске произошло 3 января. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь обрушения составила порядка 60 квадратных метров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС РФ, здание принадлежит бывшему заводу «Постоянных магнитов». Построено оно было в 1965 году. Часть помещений сдавалась в аренду, остальные стояли пустыми.

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Обрушения зданий
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