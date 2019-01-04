Трагедия в Магнитогорске. К психологам обратились три тысячи человек

Магнитогорск, Челябинская область, , 00:26 — REGNUM Более 2800 обращений поступило к психологам после обрушения части жилого дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Подводя итоги поисково-спасательной операции, представители МЧС отметили, что для пострадавших и их близких круглосуточно проводились консультации психологов.

«Дистанционная информационно-психологическая поддержка оказана в более чем в 2800 случаях», — отметили в МЧС РФ.

Напомним, в результате взрыва в Магнитогорске и обрушения части многоэтажки погибли 39 человек. Спасены шесть человек, в том числе два ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января пройдут первые похороны погибших (шесть человек), 5 января в последний путь проводят девять человек. Еще одного погибшего похоронят 7 января.

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