Жители РФ не пострадали при крушении поезда в Дании — посольство РФ

Копенгаген, , 23:39 — REGNUM При крушении поезда на железнодорожном мосту в Дании не пострадали туристы из Российской Федерации. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщает посольство РФ в Дании со ссылкой на представителей королевской полиции.

«Граждан (РФ) среди погибших и пострадавших в результате крушения поезда в Дании нет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января в Дании произошла авария с участием пассажирского поезда. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек.

Трагедия произошла на железнодорожном мосту Большой Белт.

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