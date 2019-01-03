Четверг, 3 Января 2019 года
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Жители РФ не пострадали при крушении поезда в Дании — посольство РФ

Общество

2 января в Дании произошла авария с участием пассажирского поезда

Копенгаген, 3 января 2019, 23:39 — REGNUM  При крушении поезда на железнодорожном мосту в Дании не пострадали туристы из Российской Федерации. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщает посольство РФ в Дании со ссылкой на представителей королевской полиции.

«Граждан (РФ) среди погибших и пострадавших в результате крушения поезда в Дании нет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января в Дании произошла авария с участием пассажирского поезда. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек.

Трагедия произошла на железнодорожном мосту Большой Белт.

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