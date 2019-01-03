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Шесть человек скончались от свиного гриппа в Грузии

Общество

Свиной грипп — инфекционное заболевание, спровоцированное вирусом гриппа А (H1N1)

Шесть человек скончались от свиного гриппа в Грузии
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Болезнь настигла

Тбилиси, 3 января 2019, 22:30 — REGNUM  Шесть смертельных случаев заболевания свиным гриппом (вирус H1N1) лабораторно подтверждены в Грузии за месяц. Об этом, как передает ИА «Новости-Грузия», заявил генеральный директор Центра по контролю заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в конце декабря 2018 г. в Батуми произошел первый в этом сезоне случай смерти человека от последствий вируса H1N1.

Отмечается, что всего в стране лабораторно подтверждено 140 случаев заболевания свиного гриппа.

Напомним, свиной грипп — инфекционное заболевание, спровоцированное вирусом гриппа А (H1N1). Называется вирус так потому, что им болеют не только люди, но и домашние свиньи, птицы и некоторые другие животные.

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Свиной грипп
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