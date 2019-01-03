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Ушла из жизни заслуженная артистка России Райна Праудина

Общество

«Скорбим вместе с родными»

Ушла из жизни заслуженная артистка России Райна Праудина
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Москва, 3 января 2019, 18:26 — REGNUM  В Москве на 84-м году жизни скончалась актриса Райна Борисовна Праудина. Об этом сообщается в четверг, 3 января, на сайте театра «У Никитских ворот».

«Скончалась Р. Праудина, артистка нашего театра… — говорится в сообщении. — Скорбим вместе с родными и близкими Райны Борисовны».

Отмечается, что заслуженная артистка России, боровшаяся с тяжелым заболеванием, умерла 2 января.

Дата и время прощания с Праудиной пока неизвестны.

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