В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber

Брюссель, , 15:09 — REGNUM Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.

В соответствии с решение Хозяйственного суда Брюсселя, работа сервиса Uber в городе признана незаконной. Ещё в сентябре и декабре 2018 года суд указывал, что правом на таксомоторные перевозки пассажиров в городе обладают только те водители, которые получают соответствующую лицензию и устанавливают значки такси.

Однако Uber каким-то странным образом интерпретировал решение судов и продолжал работать в Бельгии. Нынешнее решение уточняет окончательный запрет сервиса.

Иск против Uber BV (бельгийская дочерняя структура американской компании) подала Федерация водителей такси. В иске было указано, что Uber врет, когда утверждает, что является лишь посредником. На самом деле сервис устанавливает тарифы, выставляет счета, выбирает водителей.

«Это не посредник, а компания, которая осуществляет перевозки», — заявил адвокат Федерации Антуан Шоме.