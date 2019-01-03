Китайские разработчики захватили рынок мобильных приложений Индии

Нью-Дели, , 14:19 — REGNUM На программы китайских разработчиков пришлось до половины загрузок мобильных приложений для устройств на базе ОС Android в Индии в 2018 году. Об этом сообщает Factor Daily.

Вслед за рынком смартфонов в Индии китайские компании устремились на рынок мобильных приложений. Если в 2017 году среди 100 самых загружаемых приложений в Google Playstore было 18 китайских программ, то в 2018 — уже 44 приложения.

Самым популярным мобильным приложением в Индии стала китайская социальная сеть TikTok, позволяющая записывать музыкальные видео, вести трансляции и обмениваться сообщениями. Среди других популярных приложений китайских разработчиков можно отметить программы для передачи файлов Helo и SHAREit, развлекательные приложения LIKE и Kwai, сервисы видеотрансляций LiveMe, Bigo Live и Vigo Video, а также приложения для работы с файлами и документами Xender и Cam Scanner.

Как сообщало ИА REGNUM, по расчётам специалистов аналитической компании App Annie, сумма общих платежей за установку платных приложений на мобильные устройства в 2018 году составила $76 млрд.