В Магнитогорске начались выплаты пострадавшим при обрушении дома

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:08 — REGNUM В Магнитогорске уже начались выплаты гражданам, пострадавшим в результате обрушения подъезда жилой десятиэтажки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

По его словам, граждан, которым положены выплаты, приглашают за ними индивидуально.

Ранее размеры выплат утвердил губернатор Борис Дубровский. Семьи погибших получат по миллиону рублей. По 400 тыс. предусмотрены для каждого пострадавшего, получившего тяжкий ил средней тяжести вред. Граждане, здоровью которых причинён лёгкий вред, смогут получить по 200 тыс.

Также на каждого пострадавшего предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, а на похороны — 31,5 тыс. рублей. По 50 тыс. получат граждане, которые либо были официально зарегистрированы, либо фактически проживали. 300 тыс. рублей выделены на каждую семью, проживавшую в однокомнатной квартире, 400 тыс. — в двухкомнатной и 500 тыс. — в трёхкомнатной.

Напомним, подъезд жилого дома обрушился утром 31 декабря. Этому предшествовал взрыв. Уже известно о 38 погибших. Судьба трёх человек пока неясна. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать тех, кто может под ними находиться.