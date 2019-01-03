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Пограничники предупредили об очередях на границе с Финляндией и Эстонией

Общество

Сотрудники погранслужбы работают в усиленном режиме

Пограничники предупредили об очередях на границе с Финляндией и Эстонией
JIP
Граница Финляндии и России

Санкт-Петербург, 3 января 2019, 12:49 — REGNUM  При пересечении государственной границы РФ с Финляндией и Эстонией в предстоящие дни ожидаются очереди в обоих направлениях, как на выезд, так и на въезд. Граждан просят заранее изучить ситуацию в пунктах пропуска через госграницу РФ. Об этом сообщили 3 января в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как отмечают российские пограничники, пассажиропоток в новогодние каникулы превышает проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП) более чем в два раза, а в пиковые часы — до трех раз.

На выезд из РФ пиковые нагрузки в МАПП на Северо-Западе ожидаются 3 и 4 января, с 08:00 до 16:00 мск. На въезд в Россию наибольший трафик прогнозируется 6, 7 и 8 января, с 16:00 до 00:00 мск.

Пограничники предлагают ознакомиться с ситуацией в пунктах пропуска с помощью соответствующих сервисов в интернете, учитывать фактор времени и выбирать оптимальные для себя виды транспорта.

Пограничная служба РФ в дни новогодних каникул работает в усиленном режиме, чтобы дать возможность законопослушным гражданам пройти границу в максимально комфортном режиме.

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Приграничное сотрудничество на Северо-Западе РФ
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