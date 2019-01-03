В Израиле откроется новый международный аэропорт «Рамон»

Иерусалим, , 15:02 — REGNUM 22 января в Тимне на юге Израиля откроется новый международный аэропорт «Рамон». Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, новая воздушная гавань заменит сразу два аэропорта — «Увда» и «Эйлат».

Известно, что аэропорт будет принимать как внутренние, так и международные рейсы. Пропускная способность «Рамона» составит около двух миллионов пассажиров в год. Кроме взлетно-посадочных полос и современного терминала проект включает в себя парковку для автомобилей, стоянку для более чем 60 самолетов, а также магазины беспошлинной торговли. Общая стоимость проекта составила $500 млн.

Стоит отметить, что новый аэропорт был назван в честь первого израильского астронавта Илана Рамона, погибшего в катастрофе шаттла «Колумбия» в 2003 году, и его сына-военного летчика Асафа Рамона, погибшего при крушении истребителя F-16 в 2009 году.