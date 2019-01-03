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Новый рекорд по посещаемости установлен в Лувре

Общество

Музей стал самым посещаемым в мире

Париж, 3 января 2019, 12:04 — REGNUM  Более 10 миллионов человек посетили Лувр в ушедшем году. Об этом 3 января сообщило агенство AFR со ссылкой на директора музея Жан-Люка Мартинеза.

Мартинез сообщил, что за 2018 года Лувр посетили 10,2 млн человек. Это на 25% больше, чем в 2017 году, когда число посетителей составило 8 млн человек. Таким образом, Лувр стал мировым лидером среди музеев мира по посещаемости.

По словам Мартинеза, прежний рекорд по посещаемости музею удалось побить после возобновления интереса у туристов к посещению Парижа. Спад посещаемости возник после ряда террористических атак, которым подверглась столица Франции.

Прежний рекорд посещаемости — 9,7 млн человек — был установлен в 2012 году, после открытия в музее отдела, посящённого исламскому искусству и проведения двух выставок работ Рафаэля и Леонардо да Винчи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Лувр на выставку, посвящённую Эжену Делакруа, гиганту французской живописи, пришло рекордное количество посетителей в истории музея.

Читайте ранее в этом сюжете: Delacroix — самая посещаемая выставка в истории Лувра

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Культурная хроника
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