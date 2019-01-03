3,5 миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

Симферополь, , 11:35 — REGNUM Более 3,5 грузовых и легковых автомбилей проехали по Крымскому мосту за 7,5 месяцев его эксплуатации. Об этом 3 января сообщила пресс-служба федерального казённого учреждения (ФКУ) Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Со времени открытия движения по Крымскому мосту по нему проехало 3 млн 528 тысяч единиц грузового и легкового автотранспорта.

Среднесуточный траффик при этом составил 15 тысяч транспортных средств. Это больше, чем предполагалось изначально: по оценкам экспертов, предполагалось, что среднесуточный траффик составит 12−13 тысяч автомашин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении даты продажи билетов на пассажирские поезда, маршрут которых пройдёт через Крымский мост. Купить билет на поезд, идущий в Крым через мост, можно будет уже в декабре 2019 года.

Напомним, что автодорожная часть Крымского моста была открыта для движения автотранспорта в мае 2018 года.

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