В Литве за 20 лет число смертей в ДТП сократилось на 80%

Вильнюс, , 11:19 — REGNUM На дорогах Литвы в 2018 году в ДТП погибло 170 человек, что на 11% меньше, чем за 2017 год, когда аварии на дорогах унесли жизни 191 человека, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 января, в Департаменте полиции при МВД Литвы. Это самый низкий уровень смертей в ДТП за два десятилетия. В 1998 году на дорогах Литвы погибло 829 человек.

Всего в 2018 году на дорогах погиб 61 водитель (из них 13 мотоциклистов и один водитель мопеда), 61 пешеход (из них 16 на пешеходных переходах, 43 человека погибли в тёмное время суток), 32 пассажира и 10 велосипедистов. Среди погибших в ДТП — 9 несовершеннолетних.

При этом в целом за год общее количество ДТП увеличилось на 5%, а число пострадавших — на 6%.

В Литве на протяжении последних десяти лет идёт активная кампания, направленная на сокращение аварийности на дорогах. За этот срок значительно снизилась коррупция среди полицейских — взятки, кроме единичных случаев, перестали как вымогать, так и предлагать, а показательные уголовные дела за попытку подкупа заводились даже на известных в Литве лиц, в том числе и политиков. Параллельно с этим улучшалась дорожная инфраструктура — множество пешеходных переходов оборудованы искусственными препятствиями, появилось освещение. В качестве профилактических мер все дороги Литвы оборудованы щитами, на которых указано количество погибших и пострадавших в ДТП в текущем году. В городах и на междугородних дорогах оборудована сеть автоматических измерителей скорости. Последним нововведением стало оборудование, измеряющее среднюю скорость на определённом отрезке дороги, когда фиксируется время въезда в отрезок и выезда из него через несколько (иногда до 10 и больше) километров с последующим расчётом скорости преодоления участка. Это позволяет бороться с теми водителями, которые снижают скорость перед классическими регистраторами и увеличивают её сразу после проезда авторадара. Кроме того, среди населения ведётся активная кампания по распространению светоотражателей, которые видны в тёмное время суток. Велосипедисты в принципе не имеют права ездить без светоотражающего жилета.