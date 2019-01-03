CNN решил сменить подпись под фотографией из российского Симферополя

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Американской телеканал CNN решил убрать из своего материала о праздновании Нового года в разных точках планеты обозначение Симферополя как части территории Российской Федерации. Такие данные следуют из материалов на сайте CNN.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте CNN была опубликована подборка фотографий с праздничных мероприятий по случаю Нового года в разных точках планеты. Был среди фотографий и снимок салюта на центральной площади Симферополя. При этом под фотографией была подпись, в которой справедливо было указано, что Симферополь — это часть России.

Однако посольство Украины в США возмутилось по этому поводу и попросило CNN «лучше проверять факты». Напомним, что украинские власти по-прежнему считают Крым своей территорией, несмотря на то, что подавляющие большинство жителей полуострова (96%) высказались за выход из состава Украины и возвращение в состав России. Референдум о самоопределении Крыма проходил в строгом соответствии с уставом ООН.

Каждый раз, когда в западных СМИ Крым упоминается как часть России, Киев начинает слать гневные протесты с требованием указать, что Крым якобы является украинским.

В CNN решили частично прислушаться к воплям украинского посольства и поменяли подпись под фотографией. Правда телеканал не стал упоминать ложь о том, что Крым является украинским и просто указал, что Симферополь находится в Крыму.

Стоит отметить, что подборка фотографий составлена из снимков различных информационных агентств. Снимок салюта на центральной площади Симферополя был сделан корреспондентом ТАСС.