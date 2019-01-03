В Индии 3 млн женщин выстроились в цепочку у храма Сабримала

Айяппан, Индия, , 01:24 — REGNUM Три миллиона индийских женщин выстроились в цепочку длиной 620 километров, чтобы попасть храм Сабримала, сообщает Guardian.

В городе Айяппан (штат Керала, Индия) женщины намереваются попасть в храм Сабримала — храм бога Айяппа. Издание отмечает, что они таким образом хотят доказать свое равенство с мужчинами.

Напомним, храм Сабримала до лета 2018 года был недоступен для женщин моложе 50 лет, поскольку индийское божество является «безбрачным», и молитвы к нему не могут возносить женщины детородного возраста.

В июле индианки, по решению Верховного суда страны, получили право в любое время посещать храм Сабримала и молиться там наравне с мужчинами. Несмотря на это, некоторым из них было отказано во входе в храм консервативными протестующими.

Утром 2 января телеканал NDTV сообщил, что ночью две женщины смогли впервые войти в храм в сопровождении полицейских. Прецедент удалось создать в момент, когда в храме было мало прихожан.

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