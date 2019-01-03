С места взрыва в Магнитогорске вывезено более 1000 куб.м. мусора

Магнитогорск, Челябинская область, , 00:39 — REGNUM Более 1100 м3 мусора вывезено с места разбора завалов после обрушения многоэтажки в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Самосвалы, инженерная техника, в том числе экскаватор с гидравлическими ножницами, задействованы в ликвидации завалов, — сообщили в МЧС. — На данный момент на полигон твердых бытовых отходов вывезено более 1100 м3 мусора».

Уточняется, что на месте ЧП работают специалисты Уральского учебного спасательного центра МЧС, отрядов «Центроспас» и «Лидер», а также аэромобильные группировки и бойцы пожарно-спасательных гарнизонов. К ликвидации последствий трагедии привлечены 910 человек, задействовано 216 единиц техники.

Напомним, взрыв в Магнитогорске, при котором обрушилась часть дома, произошел примерно в 6:00 (время местное) 31 декабря. Круглосуточно ведется спасательная операция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами трагедии оказались 33 человека, шесть из которых — дети. Погибли также 11 мужчин и 16 женщин. Шесть человек удалось спасти. Продолжается разбор завалов, судьба девяти человек неизвестна.

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