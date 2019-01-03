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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 33

Общество

Среди погибших – шестеро детей

Магнитогорск, Челябинская область, 3 января 2019, 00:22 — REGNUM  Число жертв частичного обрушения жилого дома в городе Магнитогорске (Челябинская область) достигло 33, сообщили в МЧС РФ.

Уточняется, что погибли 11 мужчин, 16 женщин и шестеро детей. Продолжается поиск девяти человек.

Напомним, взрыв в Магнитогорске, разрушивший целый подъезд в многоквартирном доме по улице К. Маркса, произошел утром 31 декабря. Расследуется уголовное дело о причинах трагедии.

Поисковая операция продолжается: спасти удалось шесть человек, в том числе двух детей. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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