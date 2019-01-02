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СМИ назвали предварительную причину смерти Криса Кельми

Общество

Участник групп «Автограф», «Високосное лето» и «Рок-ателье» Крис Кельми скончался в Подмосковье на 64-м году жизни

Красногорск, 2 января 2019, 23:39 — REGNUM  Певец и композитор Крис Кельми, скончавшийся 1 января в Подмосковье, имел проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, причиной смерти 63-летнего певца стала остановка сердца.

Отмечается, что трагедия произошла в жилом доме в Ноглаголево.

Как ранее передавало ИА REGNUM, участник групп «Автограф», «Високосное лето» и «Рок-ателье» Крис Кельми скончался в Подмосковье на 64-м году жизни.

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