В Литве три университета объединены в один

Вильнюс, , 19:54 — REGNUM С началом 2019 года в Литве прекратили своё существование два университета — Педагогический университет Литвы и Университет Александраса Стульгинскиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 января. Оба университета поглотил Университет Витаутаса Великого (УВВ). Об окончании слияния официально будет объявлено 3 января. Педагогический университет стал филиалом Университета Витаутаса Великого, который продолжит специализироваться в подготовке педагогов, а Университет Александраса Стульгинскиса станет филиалом УВВ специализирующимся в сельскохозяйственной отрасли.

Это первый практический итог реформы высшего образования в Литве, после которого вместо свыше 20 государственных и частных университетов в стране должно остаться всего три или пять высших учебных заведений.

Власти Литвы поставили объявили о цели переформатирования всех университетов, а конечным итогом должно стать повышение качества высшего образования и вхождения одного университета в список ста самых сильных вузов мира, и ещё нескольких в список 500 самых сильных университетов планеты.