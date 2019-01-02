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В 2018 году на Украине заболели корью более 54 тыс. человек

Общество

Уровень заболеваемости корью на Украине превысил рекордный уровень, зафиксированный в 2006 году

Киев, 2 января 2019, 18:58 — REGNUM  Более 54 тыс. жителей Украины заболели корью в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, только за прошедшую неделю корью в стране заболели 865 взрослых и 1289 детей (2154 человек).

«Всего в 2018 г. корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей)», — говорится в сообщении.

Отметим, что уровень заболеваемости корью на Украине превысил рекордный уровень, зафиксированный в 2006 году. Тогда в стране зафиксировали более 42 тыс. случаев кори.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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