В 2018 году на Украине заболели корью более 54 тыс. человек

Киев, 2 января 2019, 18:58 — REGNUM Более 54 тыс. жителей Украины заболели корью в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Украины.
По данным ведомства, только за прошедшую неделю корью в стране заболели 865 взрослых и 1289 детей (2154 человек).
«Всего в 2018 г. корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей)», — говорится в сообщении.
Отметим, что уровень заболеваемости корью на Украине превысил рекордный уровень, зафиксированный в 2006 году. Тогда в стране зафиксировали более 42 тыс. случаев кори.
Читайте также: В Одесской области от ОРВИ и кори умерли два малыша
А также: Заболеваемость корью на Украине продолжила свой рост