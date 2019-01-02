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Калужские энергетики перешли на усиленный режим работы в новогодние дни

Общество

На всех энергообъектах организовано круглосуточное дежурство

Калужские энергетики перешли на усиленный режим работы в новогодние дни
Иллюстрация: Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго»
Ремонтные работы.

Калуга, 2 января 2019, 17:34 — REGNUM  МРСК Центр — управляющая организация ПАО МРСК Центра и Приволжья — усилило контроль над работой энергосистемы в новогодние каникулы. Об этом 2 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала компании «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

По её словам, для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса энергетики организовали круглосуточное дежурство. Также, установлен особый контроль над работой электрооборудования и линий электропередачи.

Отработано взаимодействие с территориальными подразделениями Ростехнадзора, подразделениями МЧС, органами исполнительной власти, территориальными электросетевыми организациями.

На всех энергообъектах организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

«В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 872 бригады в составе более 13 000 человек, 4 409 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций, — подчеркнула Наталья Копоня. — В их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов».

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