Калужские энергетики перешли на усиленный режим работы в новогодние дни

Калуга, , 17:34 — REGNUM МРСК Центр — управляющая организация ПАО МРСК Центра и Приволжья — усилило контроль над работой энергосистемы в новогодние каникулы. Об этом 2 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала компании «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

По её словам, для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса энергетики организовали круглосуточное дежурство. Также, установлен особый контроль над работой электрооборудования и линий электропередачи.

Отработано взаимодействие с территориальными подразделениями Ростехнадзора, подразделениями МЧС, органами исполнительной власти, территориальными электросетевыми организациями.

На всех энергообъектах организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

«В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 872 бригады в составе более 13 000 человек, 4 409 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций, — подчеркнула Наталья Копоня. — В их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов».