Для пострадавших жителей Магнитогорска собрали более 7 млн рублей

Магнитогорск, Челябинская область, , 17:20 — REGNUM В Магнитогорске для пострадавших жильцов десятиэтажного дома на улице Карла Маркса, 164 собрали более 7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Сбор средств был начат 31 декабря. Деньги можно переводить на официальный расчётный счёт. Реквизиты опубликованы на официальном портале мэрии Магнитогорска. Распределение средств с этого счёта осуществляет областное министерство социальных отношений.

Отметим, жители Магнитогорска активно откликнулись на трагедию. Уже 31 декабря они буквально завалили оперативный штаб продуктами питания, одеждой и другими вещами. Власти города были вынуждены объявить о закрытии сбора вещей и продовольствия.

Взрыв в многоэтажке произошёл утром 31 декабря. Обрушился подъезд номер 7. Под завалами оказались десятки человек. 27 уже извлечены, из них 21 — мёртвыми. Среди погибших — двое детей.