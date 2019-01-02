В Магнитогорске 12 жителей пострадавшего дома восстановили паспорта

Магнитогорск, Челябинская область, , 17:04 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области жителям дома № 164 по улице Карла Маркса, пострадавшего из-за взрыва, в оперативном порядке восстанавливают документы. Сегодня, 2 января, восстановлены 11 паспортов, государственная пошлина не взималась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации областного правительства.

В пункте приема граждан работают представители Пенсионного фонда. Восстанавливаются СНИЛС и документы по инвалидности, оперативно выдаются справки о размере пенсии, о погребении, оформляются документы по потере кормильца. Людям, чье жилье пострадало, организована досрочная выплата пенсии.

Сегодня, 1 января, в пункте приёма граждан работал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Общение в жителями многоэтажки, часть которой обрушилась, длилось более четырёх часов. На приём пришли 39 человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Челябинской области, 2 января в Москве подразделением по вопросам миграции сделан паспорт маме пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске 10-месячного мальчика. Напомним, ребёнка извлекли из-под завала 1 января. В ночь на 2 января ребёнок был эвакуирован в клинику столицы.

В полиции также отметили, что пострадавшим жильцам оказывают помощь в восстановлении водительских удостоверений и регистрационных документах на транспортные средства. На данный момент новые документы получил один человек. Процедура замены происходит в кратчайшие сроки.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение целого подъезда десятиэтажного дома по проспекту Карла Маркса. Под бетонными обломками оказались десятки людей. По последним данным, с момента обрушения спасатели извлекли 27 человек, из них 21-го погибшего. Спасены шесть человек, один ребёнок эвакуирован в клинику Москвы, одного мужчину из больницы Магнитогорска 2 января эвакуируют в лечебное учреждение Челябинской области. Не известна до сих пор судьба 20 человек.