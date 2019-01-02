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В Сургуте до 10 января проверят все дома с газовым оборудованием

Общество

Поводом для внеплановых рейдов стала чрезвычайная ситуация с массовой гибелью людей в Магнитогорске

Сургут, Югра, 2 января 2019, 15:55 — REGNUM  В Сургуте Югры тотальной проверке подвергнут жилые дома с газовым оборудованием. Поручение о внеплановых рейдах дала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Проверки пройдут до 10 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

Рейды проводятся в целях обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Будет проверено наличие договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией.

Поводом для тотальных проверок послужила чрезвычайная ситуация в Магнитогорске Челябинской области, где 31 декабря обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. В качестве основной версии следствие называет взрыв бытового газа. Десятки людей оказались под завалами. По последним данным спасти удалось шесть человек, из-под завалов извлекли тела 21 погибшего жильца.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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