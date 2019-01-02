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Магнитогорец, пострадавший во время обрушения дома, поменяет место лечения

Общество

Мужчина находится в тяжёлом состоянии

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 15:21 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области в больницах находятся пять человек, пострадавших во время взрыва и обрушения подъезда в многоэтажке по проспекту Карла Маркса. Их состояние медики оценивают как стабильное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Состояние одного пациента крайне тяжёлое. Решено перевести его 2 января в Челябинскую областную больницу.

Стоит также отметить, что в ночь на 2 января из Магнитогорска в клинику Москвы эвакуирован мальчик, спасённый из-под обломков дома. Состояние маленького пациента стабильно тяжёлое. Ребёнок благополучно перенёс транспортировку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного дома. Согласно основной версии силовиков, секция рухнула из-за взрыва бытового газа.

По последним данным, из-под завалов извлекли 26 человек, из них 20 погибших жильцов и шесть человек спасены (в том числе двое детей). Проводится работа по установлению местонахождения 21 человека.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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