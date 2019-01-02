Курган перешагнул в новый год с горами мусора

Курган, , 15:07 — REGNUM В Кургане пользователи соцсетей в первые дни 2019 года начали жаловаться на переполненные мусорные площадки во дворах домов. Во избежание мусорного коллапса в мэрии провели оперативное совещание, где глава горадминистрации потребовал в кратчайшие сроки привести в порядок контейнерные площадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Кургана.

В результате Шуховский полигон твёрдых бытовых отходов переведён на круглосуточный режим работы. По состоянию на утро 2 января за сутки на свалку вывезено 240 тонн мусора.

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов потребовал от руководства управляющих компаний и Шуховского полигона, а также возчиков мусора и держать вопрос по вывозу отходов на строгом контроле.

«В течение сегодняшних суток ситуация с вывозом мусора должна быть стабилизирована. Контейнерные площадки приведены в порядок», — заявил чиновник 2 января.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2019 года в России услуга по сбору и переработке бытового мусора переходит из жилищной в коммунальную. Согласно новому проекту в каждом субъекте должен появиться регоператор по обращению с отходами. Именно на его плечи ложится организация по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.

Однако в Курганской области с 1 января 2019 года сохраняется старая система обращения с коммунальными отходами. По данным информресурсов, регион оказался не готов к реализации мусорной реформы. Как сообщает ural-meridian.ru, в середине декабря 2018 года по обоюдному согласию правительства Курганской области и ООО «Компания «Рифей» принято решение о расторжении Соглашения об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Курганской области, которое было заключено в мае 2018 года.