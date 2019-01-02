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В храмах Екатеринбурга прошли службы по жертвам трагедии в Магнитогорске

Общество

В екатеринбургском Храме на Крови заявили, что молитвы об упокоении душ погибших в Магнитогорске будут звучать в храме все 40 дней и после них

В храмах Екатеринбурга прошли службы по жертвам трагедии в Магнитогорске
Иллюстрация: Pxhere.com
Свечи

Екатеринбург, 2 января 2019, 14:16 — REGNUM  Во всех храмах Екатеринбургской епархии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 2 января прошли заупокойные богослужения по жертвам трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва обрушился подъезд десятиэтажного дома и погибли люди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в епархии.

Старший священник екатеринбургского Храма на Крови Максим Миняйло отметил значимость общей молитвы:

«Не бывает такой беды, которая не касается никого. Люди сильно связаны друг с другом не только родственными, но и душевными, дружественными, профессиональными связями, и это нас объединяет, делает одной большой семьей. Поэтому общая молитва для нас очень важна. Это признак духовного здоровья нации, народа — способность сообща преодолевать трудности».

Протоиерей заявил, что молитвы об упокоении душ погибших в магнитогорской трагедии будут звучать в храме все 40 дней, и далее клирики храма будут поминать погибших в заупокойных службах и молиться о скорейшем выздоровлении пострадавших и утешении родственников.

«Переживаем вместе со всеми, молимся и надеемся, что всем миром преодолеем эту беду», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение седьмого подъезда многоэтажного жилого дома. Под завалами оказались десятки людей. В регионе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. В качестве основной версии силовики рассматривают взрыв бытового газа.

2 января в Челябинской области — день траура. Во всех храмах региона прошли богослужения в память о жертвах трагедии. Возле дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, где обрушилась секция высотки и организован стихийный мемориал, сегодня прошла литургия по погибшим. В церемонии приняли участие губернатор Борис Дубровский и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.

По последним данным, из-под завалов извлечены 19 погибших жильцов. Неизвестна судьба 22 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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