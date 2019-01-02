Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей

Москва, , 13:56 — REGNUM Двое граждан России — один из Свердловской области, а второй из Санкт-Петербурга стали победителями новогоднего тиража лотерею «Русское лото». Каждый из них выиграл по 500 млн рублей. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба «Спортлото».

Победители приобрели выигрышные билеты по 150 рублей.

Житель Санкт-Петербурга купил сперва два билета, но затем купил третий, который и оказался выигрышным.

Кроме этого в новогоднем тираже были разыграны 150 призов по миллиону рублей. Общая сумма выигрышей составила 2 млрд 297 млн 890 тыс. 643 рубля.