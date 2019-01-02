В Оренбуржье ввели режим ЧС из-за пожара с массовой гибелью

Орск, Оренбургская область, , 13:15 — REGNUM В Орске Оренбургской области введён режим ЧС. Постановление о мере муниципального уровня издано 2 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Режим ЧС объявлен в связи с пожаром, который произошёл на территории муниципалитета 1 января. Напомним, в первый день нового года в результате пожара в частном доме погибли семь человек, в том числе трое маленьких детей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Предварительной причиной ЧП названа неисправность электрооборудования.

На место трагедии выезжал губернатор Юрий Берг. Он провёл оперативное совещание, где речь шла об усилении пожарно-профилактической работы, и поручил главам четырёх муниципальных образований помочь родственникам погибших в организации похорон.

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