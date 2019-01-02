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Ливни и метели: в Крыму объявлено экстренное предупреждение

Общество

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Ливни и метели: в Крыму объявлено экстренное предупреждение
Иван Айвазовский. Георгиевский монастырь. Мыс Фиолент. 1846 год

Симферополь, 2 января 2019, 11:52 — REGNUM  Экстренное предупреждение в связи со сложными погодными условиями объявлено в Крыму на 4 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым 2 января.

На территории полуострова ожидается сильный дождь, переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, метель, гололед, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 20−25 м/с.

Как сообщается, Крымское подразделение МЧС России во взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сотрудниками ГИБДД и дорожными службами находится в полной готовности для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с ухудшением погодных условий.

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