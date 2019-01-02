На петербургский регион надвигается зимняя непогода

Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во второй половине дня и вечером 2 января ожидается резкое ухудшение погоды — мокрый снег, местами сильный снег, метель, гололедица на дорогах. Об этом предупредили органы МЧС со ссылкой на метеорологов.

Температура воздуха в течение дня 2 января составит −2…+3 градуса. Снежный характер погоды сохранится и в последующие два дня, при этом температура воздуха опустится ночью до −2…−7, днем будет −1…−6 градусов.

Как сообщили ИА REGNUM в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», в связи с предстоящей непогодой все организации, занятые в обслуживании КАД Санкт-Петербурга и федеральных автодорог на территории Ленинградской области, работают в режиме повышенной готовности. К расчистке и обработке дорог подготовлены 307 единиц специализированной дорожной техники.

Автомобилистов в петербургском регионе просят соблюдать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от резких перестроений и неоправданных маневров, перед выездом проверять техническое состояние своего автомобиля.

Напомним, что в конце 2018 года в Петербурге и Ленобласти произошло несколько дорожных аварий с тяжелыми последствиями.