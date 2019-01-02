WhatsApp перестал поддерживать смартфоны с операционной системой Nokia S40

Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Мессенджер WhatsApp с 1 января 2019 года может перестать работать на некоторых смартфонах со старыми операционными системами. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.

С 1 января популярный мессенджер WhatsApp прекратил поддержку устройств с устаревшей операционной системой Nokia S40. Эта операционная система была разработана ещё в 1999 году и в разных модификациях она установлена на миллионы телефонов по всему миру.

Администрация сервиса предупреждает, что WhatsApp может прекратить работу на телефонах с операционной системой Nokia S40 в любое время.

Напомним, что, поддержка WhatsApp на устройствах с операционной системой Windows Phone 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10 была прекращена с 1 января 2018 года. Ещё раньше — летом 2017 года — мессенджер перестал поддерживать смартфоны с операционной системой Nokia Symbian S60.