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WhatsApp перестал поддерживать смартфоны с операционной системой Nokia S40

Общество

Эта операционная система установлена на миллионы телефоном по всему миру

Вашингтон, 2 января 2019, 11:02 — REGNUM  Мессенджер WhatsApp с 1 января 2019 года может перестать работать на некоторых смартфонах со старыми операционными системами. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.

С 1 января популярный мессенджер WhatsApp прекратил поддержку устройств с устаревшей операционной системой Nokia S40. Эта операционная система была разработана ещё в 1999 году и в разных модификациях она установлена на миллионы телефонов по всему миру.

Администрация сервиса предупреждает, что WhatsApp может прекратить работу на телефонах с операционной системой Nokia S40 в любое время.

Напомним, что, поддержка WhatsApp на устройствах с операционной системой Windows Phone 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10 была прекращена с 1 января 2018 года. Ещё раньше — летом 2017 года — мессенджер перестал поддерживать смартфоны с операционной системой Nokia Symbian S60.

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