Угроза теракта или траур? В Магнитогорске закрыли крупные торговые центры

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:52 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 2 января для горожан стало неожиданностью закрытие двух крупнейших торговых центров — «Континент» и «Гостиный двор». Официальные вразумительные сведения о причинах закрытия торговых комплексов отсутствуют, сообщают СМИ.

Пользователи соцсетей, обсуждая версии закрытия, предполагают, что оно может быть связано с угрозой теракта или с объявленным 2 января трауром по погибшим в результате взрыва и обрушения части многоэтажного дома по проспекту Карла Маркса.

По данным информресурсов, утром 2 января работников торговых центров сотрудники службы безопасности не допустили к работе, а посетителей к покупкам, объяснив, что объекты закрыты «по техническим причинам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв, в результате которого обрушился седьмой подъезд. Под завалами оказались десятки людей. По последним данным, спасатели извлекли тела 14 погибших жильцов. Неизвестна судьба 30 человек. Пятеро находятся в больницах. Причиной ЧП называют взрыв бытового газа.

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Тем временем СМИ отмечают, что силовики отрабатывают разные версии. Информресурсы сообщают, что вечером 1 января в городе в результате спецоперации взорван маршрутный микроавтобус, в котором предположительно находились террористы, планировавшие теракт в торговом центре, а также, возможно, имеющие причастность к взрыву в высотном жилом доме. Добавим, что ранее силовики заявили о том, что взрывотехники исследовали уже разобранные завалы и вынесли заключение об отсутствии взрывчатых веществ. Основной является версия о взрыве бытового газа.

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