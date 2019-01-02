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Возле импровизированного мемориала в Магнитогорске проходит литургия

Общество

В Челябинской области 2 января день траура

Возле импровизированного мемориала в Магнитогорске проходит литургия
Алексей Ильин © ИА Красная Весна
Мемориал возле взорвавшегося дома. Магнитогорск

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 09:52 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области 2 января проходит литургия по погибшим при обрушении части жилого дома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Богослужение проводят возле стихийно организованного мемориала возле пятого и шестого подъездов пострадавшего дома. В церемонии примут участие губернатор Борис Дубровский и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошёл взрыв в доме по проспекту Карла Маркса. В результате обрушился один подъезд. Под завалами оказались десятки людей. По последним данным, извлечены тела 13 погибших. В больницах находятся пять человек. Причиной ЧП называют взрыв бытового газа. Силовики заявили, что при изучении обломков конструкций взрывчатых веществ не обнаружено.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске извлекли тело 13-го погибшего

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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