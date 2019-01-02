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В Красноярске в новогоднюю ночь родились восемь детей

Общество

Пять мальчиков и три девочки

Красноярск, 2 января 2019, 08:15 — REGNUM  Первым новорождённым 2019 года в Красноярске стал мальчик. Он появился на свет 1 января в родильном доме №5 в 00:39 по местному времени. Вес ребёнка — 3540 граммов. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Всего, как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, в новогоднюю ночь в Красноярске родились восемь малышей — пять мальчиков и три девочки.

В министерстве подчеркнули, что в крае первый ребёнок в 2019 году, скорее всего, родился в ачинском перинатальном центре — мальчик, в 00:13 часов.

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