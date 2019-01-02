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Жители и гости Магнитогорска несут цветы к месту обрушения многоэтажки

Общество

Создан стихийный мемориал

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 07:11 — REGNUM  В челябинском Магнитогорске жители и гости города несут цветы к месту частичного обрушения десятиэтажного дома на улице Карла Маркса, 164. Неподалёку от места трагедии возник стихийный мемориал, где также зажгли свечи.

Работы на месте трагедии шли всю ночь и продолжились утром. На месте находится губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который лично контролирует ход работ, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе главы региона.

Тем временем в храмах и церквях проходят панихиды по погибшим в результате ЧП, Их уже девять и спасатели не исключают, что список пополнится. 2 января в Челябинской области объявлено днём траура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа и обрушение подъезда жилого дома произошли рано утром 31 декабря. На место срочно прибыли главы МЧС и Минздрава России Евгений Зиничев и Вероника Скворцова, а также президент России Владимир Путин.

Также на месте трагедии побывал глава СКР Александр Бастрыкин. Центральный аппарат СКР сейчас расследует уголовное дело по акту неосторожного причинения смерти жильцам дома.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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