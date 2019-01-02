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Опубликованы фотографии жильцов, пропавших после взрыва в Магнитогорске

Общество

Людей, которые что-либо знают об их местонахождении, просят сообщать

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 06:55 — REGNUM  Фотографии пропавших без вести жителей обрушившейся после взрыва газа многоэтажки в Магнитогорске опубликованы в соцсетях. Они появились в группе поискового отряда «Легион-Спас».

На одной из фотографий — семья: мужчина и женщина (оба 1987 года рождения) и их дочь 2017 года рождения. В комментариях одна из пользовательниц выражает надежду на то, что они просто уехали и в момент обрушения их не было дома. Но её иллюзии разрушил человек, который нашёл их машину поблизости.

«Екатерина, машину нашёл их. эвакуировали к бывшему магазину «Альбатрос», — сообщил житель Магнитогорска в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взрыва газа и обрушения седьмого подъезда 12-квартирной десятиэтажки пропавшими без вести считаются более 30 человек. Кроме того, девятерых ранее нашли погибшими, а шестеро, в том числе младенец, были извлечены из-под завалов живыми.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 31 декабря.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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